«Списки не мають значення»: ресурс ОРДО пояснив, коли «ДНР» дасть добро на відкриття пунктів пропуску з Україною

Тему відкриття кордонів ОРДО з Україною і Росією під час «прямої лінії» з головою ДНР» Денисом Пушилиным спеціально підвели до завершення, щоб глядачі побачили і дочекалися», оскільки вони важливі.

Про це повідомляє підконтрольний ОРДО Телеграм-канал dontel.

Ресурс відзначає, що «влада» ОРДО продовжують дотримуватися політики «це провокація» в питанні відкриття КПВВ. Заявлений ними варіант пропуску людей на виїзд з ОРДО на територію України навряд чи буде реалізований найближчим часом. Такі «гуманітарні коридори» намагаються узгодити вже протягом тривалого терміну, але безрезультатно. При цьому, ресурс вважає, що причиною цього, ймовірно, назвуть «недоговороздатність Києва». @dontel пише:

«Є інформація, що навіть при наявності дозволу від міжвідомчого штабу з коронавирусу в ДНР (таких було лише кілька штук за весь період роботи), людей все одно не випускають в бік Україну безпосередньо на КПВВ (скріншот). Таким чином, „списки“ в даному питанні не мають вагу. За інформацією @dontel, КПВВ будуть відкриті після кордону з РФ. До липня чекати повноцінного відновлення роботи КПВВ не потрібно. Сторони продовжують вести „торги“ поза „мінської майданчика“».