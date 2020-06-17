В Одесі впав легкомоторний літак

В Одесі на Овідіопольської дорозі впав легкомоторний літак, внаслідок чого одна людина із двох, що перебували на борту, загинули.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

За їх даними, аварія сталася в Малиновському районі Одеси. Літак впав на Овідіопольської дороги. Попередньо у поліції кажуть, що дві людини постраждали.

Унаслідку у поліції повідомили, що на момент аварії в літаку перебувало двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, іншого госпіталізували.

Радник голови управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк уточнив, що літак впав на гіпермаркет.

«В Одесі неприємність, тільки що впав і розбився легкомоторний літак. За попередніми даними, двох людей, які були на борту, один загинув. Літак впав відразу після зльоту на гіпермаркет, розташований поруч з аеродромом», — написав він.

За інформацією місцевого видання «Думська», літак Y1 «Дельфін» впав біля одеського аеропорту, в районі 6 км Овідіопольської дороги. Це сталося після жорсткої посадки.

За їх інформацією, загинув командир повітряного судна Олег Синиця. Другого пілота Юрія Жуковського у важкому стані доставили в лікарню.

Видання також пише, що чотиримісний літак «Дельфін» — власна розробка підприємства. Перший політ був зроблений в 2010 році, але на літак не було попиту. В кінці травня завод відновив випробування літального апарату.

За даними поліції, обидва чоловіки — пілоти, 1955 року народження. Літак належить одному з підприємств. Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставини падіння літака.

Попередньо подія кваліфікується за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.