Першокласник заступився за матір і вдарив ножем рідного батька

Насправді інцидент лише привід, щоб ще раз нагадати про те, що нам абсолютно точно потрібен новий закон про домашнє насильство, а ще роботу контролюючих соціальних органів непогано було б поліпшити і всіх недбайливих до психотерапевта безкоштовним, та до хорошого, щоб в мить міг позбавити їх від садизму і інших недуг, ну, а поки… Поки так.

15 червня в селищі Ермолино Дмитрівського округу сталося вбивство. Патова, а що ще жахливіше, стандартна ситуація: мужик не поділив щось зі своєю дружиною, лайка з-за стіни переросла в треш, після чого мужик спритно вдарив свою жінку. На допомогу до мами з команди примчав семирічний дитина, який вдарив ножем батька. Мати врятувати не змогли…

З місця події вилучено ніж, зняли відбитки пальців. За фактом інциденту проводиться перевірка.

Семирічного, звичайно, ніхто не посадить. Це самооборона, однак яке життя чекає на цього малюка? Після події татусь напевно відправиться за грати, потім вийде і все життя буде дошкуляти чадо п’яними витівками, а може ще чим гірше.

Так чи інакше. Сім’ї у дитини більше немає.

Хто в цьому винен, як думаєте?