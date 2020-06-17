Четвертий день у французькому Діжоні чеченці ведуть бої з арабами

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Етнічні зіткнення в раніше тихому французькому Діжоні тривають. Тільки на четвертий день влада схаменулися, і в місто почали перекидати поліцейський спецназ. Сьогодні в Діжон також має прибути керівництво МВС Франції.

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Особливо «жарко» стало в ніч з понеділка на вівторок. Бандити підпалюють автомобілі та сміттєві баки, рух громадського транспорту зупинено, школи, магазини і офіси закриті. Місцева влада закликає жителів не виходити з дому.

Натовпи зі стволами і сокирами бродили по Діжон ще вчора на тлі повної імпотенції поліції. Потім почався заміс і поліції таки довелося братися за роботу – в місто вночі були перекинуті додаткові сили поліції, але нарковойнушку поки припинити не виходить. Перестрілки в місті тривають і сьогодні.

Етнічні чеченці, які живуть у Франції, з’їхалися в Діжон для з’ясування відносин з наркоторговцями з Північної Африки (переважно Магрибу), які контролюють даний регіон. Приводом для «розборок» стало побиття одним із членів африканської банди 16-річного чеченського хлопця, а причиною, швидше за все, переділ сфер впливу над наркотрафіком.

Перші дві доби чеченці з залізними прутами і бейсбольними бітами «патрулювали» населений арабами дижонский квартал Грезий, а потім в місто почали прибувати збройні підкріплення їх противників. Призначена на суботу «стрілка» закінчилася стріляниною.

Місцеві жителі в соціальних мережах пишуть, що відбувається нагадує собою релігійну війну з ритуальними церемоніями і незмінними вигуками «Алах Акбар». Французька поліція ніяких дій не робить і навіть не показується на вулицях. Чиновники мерії і прокуратура поки лише обмежуються заявами, засуджуючи те, що відбувається, як «спалах расизму».

На третій день в Діжоні почалися запеклі збройні зіткнення. У місті чутна перестрілка і видно пожежі. Сьогодні надійшла інформація, що для придушення заворушень введений поліцейський спецназ, однак, спокій жителям поки що тільки сниться.

Відео – https://m.