В Белой Церкви отчим выбросил маленького пасынка из окна

Ребенка с окровавленной головой 16 июня обнаружила местная жительница у дома на Сквирском шоссе. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что также слышала звук разбитого стекла.

Стражи порядка прибыли по указанному адресу почти одновременно с медиками. Врачи сообщили инспекторам, что 5-летнего мальчика забрали родители, закрылись в квартире и игнорируют просьбы открыть дверь.

Поскольку в действиях родителей усматривалась угроза для жизни ребенка, патрульные приняли решение попасть в дом через разбитое стекло на первом этаже. В доме они обнаружили мать ребенка и мальчика с явными телесными повреждениями.

Ребенка передали врачам, а на место происшествия вызвали сотрудников ювенальной превенции.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Белой Церкви, по предварительным данным, мальчика из окна выбросил сожитель его матери. Мужчина скрылся в неизвестном направлении.