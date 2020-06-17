Як заправляти картелем і навариться на 43 ляма

“Сплачуй податки, інакше не огребешь наслідків!”, — так звучить правило, яке ігнорувала одна відома контора. Під маскою захисту цивільних прав і зі спокійною фізіономією її відомі засновники відмивали мільйони, але страждали, як і завжди, невинні люди…

Штаб Олексія Навального, заснований дамою з курних бекграундом Лілією Чанишевой в Уфі (про сумнівну кар’єру Лілії читайте нижче), зробив фатальну фінансову махінацію і тепер може збанкрутувати в лічені дні. Всьому виною стандартний метод виведення грошей через фальшиві НКО, який міцно ввійшов в практику творців інкубаторів компаній-одноденок.

«Фонд захисту прав громадян «Штаб» в минулому році витратив на забезпечення своєї діяльності порядку 43,7 мільйонів рублів: велика частина цих грошей відійшла в руки активістів і співробітників компанії у вигляді зарплат, а інша частина була задіяна на установу в Брянську дочірнього штабу прихильників Навального.

Ну нічого собі, НКО! Мені здається, це більше схоже на пролиберальную агітацію, ретельно і відкрито профинансированную з-за кордону, та ще й з гігантськими боргами.

Директор «Штабу» Лілія Чанишева займала позицію податкового аналітика в PricewaterhouseCoopers і Deloitte — двох компаніях-учасницях так званого картелю “велика четвірка”, монополістів, які захопили американський аудиторський ринок і, звичайно ж, підтримуваних тамтешнім урядом. Змови, інтриги, шахрайство… загалом, все, як ви любите.

Чанишева має переконливий досвід в формуванні та забезпеченні «сірих схем», які допомогли б будь-якої компанії безболісно (але тільки на перший погляд) йти від сплати податків і при цьому залишатися в плюсі, та ще і в якому жирному. Рецепт простий, як вівсянка на воді: гігантські суми, які надходять з-за кордону, розкидаються по липовим НКО, які потім використовують ці гроші на утримання штабів.

Апетити для невеликої регіональної контори з функціями некомерційної організації дуже швидко привернули податківців і слідчих – вони побачили у витратах, несумірних з спрямованістю компанії, спотворення даних про фінанси.

Тепер-то всі учасники цього цирку будуть притягнуті до відповідальності!