Слово — лікарям

Росія стрімко виходить з карантинних заходів, знімаються останні обмеження. Регіони влаштували своєрідне змагання, хто в цій духоподъемной діяльності досягне успіху. Країна готується до проведення 24 червня параду на честь 75-річчя Великої Перемоги і голосування 1 липня по поправкам до Конституції. Нам обіцяли зняття обмежувальних заходів після того, як ситуація з пандемією зміниться. І так як пандемія, на думку влади, залишається в минулому, ситуація поліпшується, значить, прийшов час проводити парад і голосування.

Між тим ми всі чудово бачимо, що відбувається: в Росії як і раніше залишається вкрай високим рівень зараження — 8-9 тисяч осіб щодня ось уже протягом майже цілого місяця (!). І за цим показником Росія давно вже в числі країн-лідерів. Що це означає? — В цілому по країні ситуація практично не стає краще, а обмеження в поспіху знімаються. Поліпшення, судячи з офіційної інформації, що є в тій же Москві, але не в країні в цілому.

Але, може бути, лікарі-епідеміологи та інфекціоністи висловляться на цей рахунок? Це — нормально? Нормально в такому режимі знімати обмеження при нинішньому рівні зараження?

Пригадую, коли тільки починалася епідемія в нашій країні, в кінці березня був репортаж по Першому каналу. Підводка до матеріалу була, що називається, «з придихом», і я було подумав: «З’явилася вакцина». Виявилося, що фахівці Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) придумали пристрій, за допомогою якого один апарат для штучної вентиляції легень можна було використовувати відразу для чотирьох хворих. Повідомила про це глава ФМБА Ст. Скворцова.

Буквально на наступний день група лікарів виступила із заявою, в якому вони переконливо довели всю неспроможність цієї ідеї. Відповідне звернення було опубліковано Федерацією анестезіологів та реаніматологів. Фахівці в області критичної медицини однозначно заявили: «Краще взяти зі складу апарати попередніх поколінь, перевірити їх та використовувати у найменш важких пацієнтів, ніж «роздавати вентиляцію».

І що? — А нічого, нічого про це винахід більше не було чути.

Я це до того, що коли лікарі-фахівці кажуть, до них неможливо не прислухатися.

І ще згадуються слова нашого легендарного лікаря Леоніда Рошаля, який не далі як у травні згадував торішнє закриту нараду на базі ЗНФ з питань надання медичної допомоги в російських регіонах при масовому надходженні постраждалих. Так от сьогодні, як сказав сам Л. Рошаль, він «кусає собі лікті», «чому не кричали на всю країну» і «чому провели в закритому режимі» то нарада, на якій відверто говорилося про найсерйозніших проблем російського охорони здоров’я.

Так може бути, лікарі-фахівці, щоб потім не було болісно боляче», висловляться з приводу того, чи правильно влади роблять, знімаючи обмеження в такому режимі?

Повторюся: які б мотиви не були у влади при прийнятті рішень щодо дій в умовах пандемії, їм неможливо буде не прислухатись до думки професіоналів.

Прислухаються.

Можливо, всі ці побоювання марні? Може, так і треба діяти? І в цьому випадку думка фахівців дуже важливо.

Ми ж розуміємо, що ціна цих рішень — життя людей.