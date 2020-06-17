У Путіна відреагували на новий статус України в НАТО

У Кремлі офіційно відреагували на визнання 12 червня членом Програми розширених можливостей НАТО.

Відзначається, що РФ «уважно ставиться до наближення військової інфраструктури НАТО до своїх кордонів».

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вони змушені приймати належні необхідні заходи для забезпечення власної безпеки.

«Ми змушені приймати належні необхідні заходи для забезпечення власної безпеки у зв’язку з цим. І, звичайно, враховуючи характер НАТО і, власне, початкові цілі, для яких створювався НАТО як механізм конфронтації, звичайно, ми завжди з великою увагою спостерігаємо за процесами, коли НАТО, скажімо так, абсорбує в себе все нові і нові країни в різних форматах», — підкреслив він.

При цьому він додав, що новий статус України в НАТО « не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі».