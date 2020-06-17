В Україні викрили угруповання неонацистів на чолі з росіянином

Співробітники СБУ викрили і припинили діяльність радикального неонацистського центру, який очолював громадянин Росії.

Учасники радикальної групи сповідували ідеологію австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів і масових вбивств.

Для популяризації своїх поглядів група займалася виготовленням і розповсюдженням екстремістської літератури.

Заборонені видання і нацистська символіка друкувалися у власній підпільної друкарні в Дарницькому районі Києва і в Харкові. Частина матеріалів неонацисти отримували з РФ.

Поширювали літературу на таємних зборах і під час тематичних вечірок. Група також поширювала матеріали терористичної спрямованості через Телеграм-канали і закриті спільноти в соцмережах, на які були підписані більше 3 тисяч чоловік.

В ході обшуків силовики вилучили понад 300 примірників нацистських видань, прапори «третього рейху», зброя, патрони, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, і чеки на доставку забороненої літератури з-за кордону.

У Харкові співробітники СБУ вилучили 200 примірників екстремістської літератури.