Справа Курченко: термінал з перевалки скрапленого газу в Ренійському порту конфіскували в дохід держави

Термінал з перевалки скрапленого газу в Ренійському порту конфіскували в дохід держави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Набув чинності вирок суду щодо спеціальної конфіскації майна вартістю близько 100 млн гривень злочинної організації українського олігарха Сергія Курченко, пише 368.media

Нагадаємо, що ще в 2018 році тодішній прокурор регіону Олег Жученко вказував, що комплекс терміналу «Лагуна-Рені» конфіскований за рішенням суду по справі про фіктивне вивезення нафтопродуктів.

Мова йде про цілісному комплексі по наливу, зберігання і зливу зрідженого газу, устаткування для зливу/наливу бензовозів на плавзасоби на території в 1,6 га за адресою вул. Дунайська, 188-б, який чиновники головного територіального управління юстиції регіону примудрилися незаконно виставити на аукціон і продати за 7,25 млн гривень фірмі «Скарбниця Бессарабії» в грудні 2016 року.

Однак справа просто так не завершилося. Прес-служба прокуратури в апеляції домоглася підтвердження конфіскації.