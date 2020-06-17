Кулеба: у декого «свербіли руки» не дати Україні новий статус в НАТО

Серед держав – членів НАТО були ті, хто не хотів, щоб Україна отримала статус партнера Альянсу з розширеними можливостями. Однак негативний розвиток подій вийшло запобігти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «Радіо НВ».

За словами глави МЗС, рішення про приєднання країни до Програми розширених можливостей НАТО приймалося за процедурою умовчання. Це означає, що рішення прийнято, якщо до певного дня ніхто з членів НАТО не заявив про своє негативне ставлення до відповідних планів.

Чиновник зазначив, що на все пішло кілька днів.

«Ми знаємо, що свербіли руки у декого цю процедуру порушити, але все ж вдалося запобігти такому сценарію. Цього не було зроблено», — сказав він.

Причому міністр не став уточнювати, хто був противником і що було зроблено. Керівник українського зовнішньополітичного відомства уточнив лише, що мова йде про «впливових гравців».

«Ми показали, що навіть у найскладніших питаннях, коли дуже впливові гравці кажуть «ні», ми змогли перетворити «ні» «так»», — додав він.

Тепер, вважає Кулеба, аналогічного результату можна досягати будь-якого питання взаємодії країни з Альянсом.

Міністр підкреслив, що було дуже складно, але цю історію з точки зору дипломатії він називає захоплюючою.