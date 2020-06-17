Росію повантажили в шпигунський серіал

Москва висилає чеських дипломатів, американець засуджений за шпигунство, російський вчений звинувачений у державній зраді — і все це тільки за один день.

В осяжній перспективі Росії не тільки не вдасться налагодити діалог з США або Євросоюзом, але додатково можуть різко погіршитися стосунки з Китаєм. Виною всьому шпигунські пристрасті, які немов за замовленням раптом розгорілися відразу навколо декількох начебто ніяк не пов’язаних один з одним справ, викликані протистоянням спецслужб.

На початку літа 2018 року російські контррозвідники, мабуть, в рамках підготовки до Чемпіонату світу з футболу, масово затримували співгромадян за держзраду — той рік став врожайним на кримінальні справи такого роду. В тому числі, прямо перед Новим роком в Москві був арештований і громадянин США Пол Уїлан.

Колишнього морського піхотинця, директора з безпеки американської компанії BorgWarner, що виробляє автозапчастини, звинуватили в тому, що він зберігав на флешці відомості, віднесені до державної таємниці. Суд тягнувся півтора року, і ось, в понеділок, 15 червня, ділеп, уїла визнали винним і засудили до 16 років ув’язнення.

Відразу після затримання американця пішли чутки, що захопили його з метою обміняти на росіянина Віктора Бута, якого в США засудили за нелегальну торгівлю зброєю. Після вироку захисники ділеп, уїла повернулися до цієї теми. Але прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков такий задум коментувати відмовився, заявивши при цьому, що ділеп, уїла не можна називати «політичним заручником».

Що, втім, не заважає американським властям виходити саме з цього. Глава Держдепу США Майкл Помпео від імені своєї країни зажадав негайно звільнити ділеп, уїла, а американський посол в Москві Джон Салліван заявив, що він «розчарований і обурений» вироком. За його словами, в Росії здійснюється «таємне правосуддя»: «Якщо вони так чинять з Підлогою, вони можуть вчинити так з ким іншим».

У той же день на Смоленську площу був викликаний посол Чехії Вітєзслав Півонька, якого в Мзс повідомили про рішення вислати з Росії двох чеських дипломатів. Це симетрична міра щодо Чехії, звідки нещодавно при досить нестандартних обставинах були вигнані два росіянина.

Тут важко втриматися від сумнівів, що ці дві події просто так збіглися в часі. Адже офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова зазначала, що Чехію до недружньої політики щодо Росії підштовхують західні партнери, явно натякаючи саме на США.

Це стандартний російський прийом — він традиційно використовувався стосовно України, і ось тепер його переносять на Чехію. Хоча все це ніяк не пояснює ігноровану російськими госСМИ історію, згідно з якою дипломатів чехи вислали після того, як один із них написав на іншого донос в чеську контррозвідку. Саме таку версію в Празі озвучили на найвищому рівні — глава уряду Андрій Бабиш і міністр закордонних справ Томаш Петршичек. Так що хоч якось на неї відреагувати, напевно, все ж варто було б.

Втім, в Росії все більше дивних «шпигунських» історій. Все в той же день кримінальну справу за статтями про держзраду було порушено проти президента Арктичної академії наук Валерія Митько. 78-річного вченого підозрюють у тому, що він відправився читати лекції в Китай, прихопивши з собою документ з характеристиками іноземних підводних човнів, серед яких була і російська модель. Митько свою провину заперечує, але від суду це його вже не врятує.

Тут примітно, що жодного публічного обговорення проблеми китайського шпигунства в Росії після цього чомусь не з’являється. На відміну від публічних скандалів з США і особливо з Чехією, яка, звичайно, для Росії небезпечний і могутній ворог. Здавалося б, ось відмінний привід затаврувати Пекін за крадіжки військових технологій — це ж явно страшніше перенесення чехами пам’ятника маршалу Конєву. Але російські офіційні відомства мовчать.

У чому ж причина? Мабуть, в тому, що китайці не складаються в ЄС і НАТО, вони не союзники, а зараз цілком реальні противники США. Дарма що ласі, якщо вірити висунутим звинуваченням, на російські державні секрети.

Хоча не можна виключати варіант, при якому пітерський вчений зовсім ніякий не шпигун, нікого не зраджував, а просто комусь зірочок на погони захотілося. І ось технології, які давно секрет полішинеля, перетворюються в держтаємницю, а директор інституту — у зрадника. Тобто причини тут схоже чеської версії — в готовності одного росіянина пожертвувати іншим росіянином з кар’єрних міркувань.

Історія для нашої країни, на жаль, не нова. Це наочно показує, що схильність російської системи до пошуків «ворогів народу» і «найманців іноземних розвідок» нікуди не поділася і жива донині. Втім, «холодна війна» не закінчилася в головах багатьох людей не тільки в Росії, але і на Заході. Так що цей шпигунський серіал нам дивитися ще дуже довго.