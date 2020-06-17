«Обережно, черепахи!»: під Кременчуком з’явилися незвичайні дорожні знаки

З 17 червня, на двох ділянках трас (Кременчук — Горишние Плавні і Полтава — Олександрія) в Полтавській області з’явилися незвичайні дорожні знаки із зображенням черепах. Такого в Україні ще не було.

Власну ініціативу з встановлення інформаційних дорожніх знаків втілили подружжя-підприємці з Кременчука Юлія і Андрій Погребные, замовивши їх виготовлення у комунальному підприємстві з утримання доріг. Агентство місцевих доріг Полтавщини та департамент житлово-комунального господарства дали дозвіл на встановлення нестандартних знаків з подальшим прийняттям їх на власний баланс.

— Ми не стали чекати офіційних погоджень в цьому питанні і профінансували всі з власних грошей, щоб якомога швидше вирішити проблему, — розповіла Юлія Погрібна «ФАКТАМ». — За вісім знаків (чотири з них супутні — знак оклику в трикутнику) заплатили близько двох тисяч гривень. Не так багато, в принципі, заради збереження рівноваги в екосфері.

Юлія і Андрій Погребные

Шлях жінки на роботу і з роботи пролягає по трасі Кременчук — Горишние Плавні. З травня вона кожен день зупиняє машину за селом Мала Кохнівка і переносить в безпечне місце за 4-5 червонокнижних панцирних рептилій, які в цьому місці перебираються з болота в річку Псел. На жаль, під час масової міграції багато з них калічаться і гинуть під колесами автомобілів. Поранених Юлія намагається рятувати.

Кілька днів тому, щоб привернути увагу громадськості до проблеми, вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook кілька фотографій з зображенням постраждалих черепах. Одна з рептилій, яких вона намагалася врятувати, загинула на 11-й день від крововтрати, інша залишилася без хвоста…

«Моторошно!!! Немає слів. Водії об’їжджають болти і цвяхи, щоб не зіпсувати шину свого авто, а черепаху їм не видно на дорозі. І якщо ви думаєте, що раз вона в „будиночку“ і після наїзду поповзе далі, то ви глибоко помиляєтеся. Міф про те, що черепашачий панцир не сломится навіть під вагою залізного танка, всього лише міф. На ділі ж він ледь витримує легкові автомобілі. З року в рік проїжджаючи по цій трасі кожен день, я жахаюся жорстокості і байдужості бидла за кермом!!! Я не соромлюся зупинятися і переносити черепах подалі від вбивць, адже черепашка не їжачок, якого сигналь, об’їзди, і він біжить куди очі дивляться. Черепашачу швидкість однозначно розрахувати водієві легко!!!» — написала Юлія обурений пост під фото.

Черепах, яких можна врятувати, Юлія лікує

Така ж історія спостерігається і біля села Соснівка Кременчуцького району на автошляху Полтава — Олександрія. Там теж дорожники встановили інформаційні знаки у двох напрямках. Це має вберегти від загибелі які живуть в цій місцевості черепах.

До речі, нестандартні дорожні знаки, які сприяють збереженню дикої природи, встановлюють у багатьох країнах. Таким чином турбуються про черепахах в Іспанії. В Австралії — про кенгуру, в Єгипті, Арабських Еміратах — про верблюдах. Дорожні знаки з написами «Обережно, лосі!» можна побачити у Фінляндії. у Південній Африці водіїв закликають до пильності знаки з написом «Обережно, пінгвіни!» В Ізраїлі, Німеччині та деяких штатах США дорожні знаки допомагають безпечно стрибати на трасах жабам. У Швеції таким чином захищають їжачків, в Росії — білок.

Не меншу небезпеку для автомобілістів можуть представляти і люди. «Обережно, п’яні!» або «Поступися дорогу п’яною!» — знаки з таким попередженням можна зустріти в Чехії, Румунії, Великобританії та інших країнах. А в італійському місті Тревізо встановлені знаки з написами «Обережно, повії!»