Заборонять виїжджати за кордон і сідати за кермо: у Раді готують «бомбу» для боржників по комуналці

Депутати від більшості запропонували гранично посилити покарання для боржників за житлово-комунальні послуги.

На додаток до судового переслідування неплатників, пропонується ввести ті ж заходи, що раніше були випробувані на злісних боржників за аліментами.

Так, за заборгованість по житлово-комунальним послугам громадянину пропонується заборонити виїзд за кордон, призупинити право на управління автомобілем, тимчасово обмежити можливість полювати і в принципі користуватися вогнепальною, пневматичною зброєю і резинострелами.

Обмеження пропонується ввести до погашення боргу в повному обсязі. Паралельно пропонується ввести штрафи за заборгованість по ЖКГ: за прострочені на один рік платежі — 20%, за несплату протягом двох років — 30%, за трирічний борг — 50% від суми заборгованості.