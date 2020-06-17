Злива в Києві затопила підземку і багатоповерхівки, а на людей падали дерева: наслідки масштабної негоди

Київ 17 червня накрила масштабний злива, яка затопила вулиці міста, підземні переходи та під’їзди до житлових будинках. Пориви вітру під час бурі були такої сили, що навіть ламали дерева, які падали на людей і припарковані авто.

Відповідними фотографіями і відео діляться кияни в Мережі.

Користувачі зафіксували на відео, як після рясного дощу потоки води залили підземку на станції метро «Дружби народів».

У Telegram-каналі «Київ зараз» з’явилося відео, на якому видно, як вода після зливи хлинула прямо в під’їзд будинку у Святошинському районі столиці. В матеріалі стверджується, що вода затекла навіть в деякі квартири. Жителі нібито самостійно виносили воду відрами.

Сильні пориви вітру зламали гілку тополі на вулиці Межовій і вона впала на припарковане авто. На щастя, ніхто не постраждав.

Також в співтоваристві «Київ Оперативнивний» говориться, що в 14:20 на вулиці Коновальця під час бурі на жінку звалилося дерево. У неї пошкодження руки. Жінка дуже сильно вдарилася головою об асфальт. На місці працювали лікарі і рятувальники, які дістали постраждалу з-під дерева і надали їй допомогу.







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У Києві на Генерала Алмазова дерево впало на припаркований автомобіль Біля Української військово-медичної академії, в результаті бурі стовбур дерева располовинило. Основна частина впала на припарковане авто. Сподіваємося крім Т. ніхто не постраждав.

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtpkievua) 17 Чер 2020 р. о 5:11 PDT







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Комплекс «ЖК альпійський» топити) Скоро весь протасів як буде плавати

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtpkievua) 17 Чер 2020 р. о 5:19 PDT







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Київ. Горького,венеціанський район

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtpkievua) 17 Чер 2020 р. о 4:55 PDT