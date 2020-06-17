Закликав до створення «Одеської народної республіки»: СБУ затримала проросійського ставленика

Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Одесі місцевого жителя, який агітував за створення так званої «Одеської народної республіки» і намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Як повідомили в регіональному управлінні спецслужби, встановлено, що цей одесит налагодив зв’язки з проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував в соцмережах деструктивні матеріали.

«Зокрема, він закликав жителів області підтримати псевдогосударственные освіти «Л/ДНР» і вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої «Одеської народної республіки», — уточнили в управлінні

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання зловмисника. Виявлені матеріали, які свідчать про його діяльності на шкоду державній безпеці, долучені до матеріалів кримінального провадження, відкритого за статтею «Сприяння діяльності терористичної організації» (стаття 258-3, ч-1 Кримінального кодексу України).

Слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.