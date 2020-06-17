Їздили до Росії: Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу проти депутатів ОПЗЖ

Офіс генпрокурора розпочав розслідування кримінальної справи за фактом поїздкі депутатів від “Опозиційної платформи “За життя” до Росії.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Кримінальне провадження було відкрите за статтею про державну зраду, і у разі доведення вини нардепів, їм загрожує покарання у вигляді ув’язнена язнення строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Варто зауважити, що Офіс генпрокурора відкрив дану кримінальну справу на виконання постанови Печерського районного суду, який задовольнив скаргу народного депутата від фракції Голос Соломії Бобровської.