Тина Кароль поразила фанатов откровенным признанием

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала поклонников видео в респираторной маске, порадовала своих фанатов новым фото. Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram.

“15 июня – мой особенный день, и я не перестану улыбаться и радоваться жизни!”, – загадочно подписала публикацию артистка.

Фанаты были очень активными в комментариях у звезды. Во-первых, они оценили милое фото Тины и восхитились ее женственностью, а также поинтересовались, что же такого случилось у певицы 15 июня.