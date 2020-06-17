Демократи початку 1990-х виступили проти поправок до Конституції

Учасники розробки Декларації про державний суверенітет РРФСР, Конституції РФ, народні депутати скликання 1990-1993 років, громадські діячі, а також члени Конституційного клубу виступили проти поправок до Конституції РФ.

У заяві учасників конференції «30 років декларації про державний суверенітет РРФСР» говориться, що, незважаючи на різні політичні погляди і переконання, вони вважають, що Росіян перебуває в «глибокій системній кризі», з якого її треба виводити для створення «демократичного правового федеративного соціального світської держави».

«Ми вважаємо помилковими і багато в чому нелегітимними процедуру і результати конституційної реформи-2020», — сказано в заяві. Поправки входять у протиріччя з цілою низкою положень Конституції, основ конституційного ладу, правами і свободами людини і громадянина. Вони роблять ще більш примарними політичну та економічну конкуренцію, не створюють гарантій вільних виборів, перешкоджають забезпеченню соціальної справедливості, ідейного різноманіття, сказано в заяві.

Також, пишуть автори, потреба в конституційно-правовому механізмі подолання кризи підміняється закріпленням набору довільно відібраних конституційних поправок і посиленням авторитарного політичного режиму. Також поправками вводиться норма про новий відлік термінів президентських повноважень конкретної особи, тобто Володимира Путіна, причому всупереч його власним обіцянкам про змінюваність влади. «Підвищується ризик стагнації державної влади до 2036 року та її узурпації», — підкреслюється в документі.

Крім того, сказано в заяві, багато поправки соціального характеру є суто декларативними. Підтримки громадянського суспільства, парламентського контролю, державного суверенітету і патріотизму відведено роль прикриття подальшої концентрації влади в руках вузької групи осіб.

Прийняття фактично нової редакції Конституції здійснюється з порушенням встановленого Конституцією порядку. Запропонована процедура загальноросійського голосування і навмисна відмова від федерального закону про референдум, відсутність громадського контролю, неможливість агітації проти проекту конституційних поправок, знижена норма підрахунку голосів містять великі ризики необ’єктивності та спотворення результатів голосування.

Автори заяви вимагають введення мораторію на вступ в силу поправок до Конституції. Також вони закликають до багатостороннього і відкритого діалогу між владою і суспільством, щоб прийти до згоди щодо антикризових заходів та їх конституційно-правовим гарантіям. У тому числі — гарантіям загальних рівних і прямих вільних виборів в Росії при прозорих формах гласного громадського контролю, укладають автори.