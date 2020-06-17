Говорять, Пінчук «втомився» від українських реалій і хоче розпродати свої медіа. Кому? Можливо, Медведчуку?

Останнім годиною неформально почали згадувати можливість купівлі медіа-холдингу Пінчука Медведчуком. В принципі, про те, що Пінчук «втомився» від українських реалій і хоче розпродати свої активи, говорять давно. Щоправда, це виявилося не так просто.

І від починають виникати прізвища потенційних покупців. Зокрема, окрім Медведчука неодноразово у медійному просторі згадували і власника «Альфа-банку» М Фрідмана. Щоправда, все ж Медведчук видається більш ймовірним кандидатом. Чому? Останнім часом він фігурує у всіх інформаційних повідомленнях, що стосуються купівлі-продаж медійних активів. Не в останню чергу тому, що лише він готовий до витрат відповідних серйозних ресурсів на медіа.

У цьому контексті цікаво те, що у менеджменті медіа-холдингу Пінчука останнім часом намітилися зміни. Наприклад, «Новий канал» навесні очолила Ольга Задорожня. З квітня 2016 року по кінець 2019 року вона працювала у Москві програмовим директором каналу СТС. Того самого каналу чий генеральний директор Ст. Муругов був довіреною особою Путіна на останніх президентських виборах. До речі, володіє СТС така собі «Національна медіа-група», якій належить 29% акцій російського «Першого каналу». Коротше кажучи, куди не ткни — скрізь Путін.

А хто у нас найкращий український друг Путіна? Все тієї самий Медведчук…

Так що у нового менеджменту підрозділів медіа-холдингу Пінчука не повинно бути проблем у взаємодії з гіпотетичним «новим власником».

Звісно, залишається питання — навіщо все це самого Медведчука, який так приховує свій інтерес до холдингу Пінчука? У нього і так — потужний медіа-холдинг. Мабуть, свою роль відіграє підготовка до місцевих виборів. Але не лише це.

Медіа-холдинги Пінчука та Медведчука суттєво відрізняються за наповненням. У Медведчука — інформаційні канали, орієнтовані на політизовану аудиторію. У Пінчука ж розважальні канали, де політики — не багато, але вона завжди привертає увагу (щоправда, останнім часом і тут намітилася трансформація контенту і на цих каналах — можу «забитися» з будь-ким, що відсоток інформаційного контенту там поступово зростатиме). У цьому контексті канали Пінчука нагадують «1+1», який дехто вважає одним із базових інформаційних ресурсів перемоги чинного президента.

Можливо, Медведчук хоче мати свої власні «плюси»? До речі, нещодавно в інформаційному просторі активно обговорювали, що у декларації Медведчука з’єднання явилася компанія Bolvik Ventures LTD, якій належить пакет акцій «плюсів». Тож Медведчук може одержати не один такий канал, а одразу декілька. Подивимося, куди буде розвиватися ця ситуація, хоча вже зараз зрозуміло, що ресурсів та бажання вкладатися в українські медіа мають не так багато гравців. За великим рахунком — лише один потужний гравець.