Український бізнесмен з сумнівною репутацією Макс Поляків загримів у черговий скандал із замовними матеріалами в західній пресі.

Вся операція по дискредитації опонентів, у яких фейковий Маск з Запоріжжя рейдерським шляхом віджимав бізнес за допомогою спецслужб, закінчилася для Полякова великою ганьбою і він з усіх сил прагне забути цю історію, яку ми в свою чергу, публікуємо в повному обсязі.

Популярне американське інтернет-видання The Huffington Post отримало чималі гроші від українського мігранта-афериста Макса Полякова за розміщення матеріалу проти відомої в Україні IT-компанії Lucky Labs, засновниками якої вважаються Сергій Токарєв і Рустам Гильфанов.

Матеріал готувався співробітниками піар-відділу Noosphere Ventures, але до рівня навіть середнього видання США, не кажучи вже про HuffPost, чернушная стаття не дотягнула. В результаті після більш-менш ретельного вивчення теми The Huffington Post видалило нісенітниця і без тіні сорому відмовилося повертати гроші Максу Полякову.

The Huffington Post vs Мах Pоlyakоv. Як американське видання розвела на гроші українського афериста з Noosphere Ventures.

Перебуваючи в стані шоку від того, що з ним обійшлися в його ж стилі Мах Pоlyakоv вирішив наїхати на The Huffington Post з допомогою дешевих українських сайтів, таких як Скелет-Інфо і Влади.немає. Ймовірно, на цей раз Поляків вважав за краще заощадити.

Ми ж нагадаємо читачам про те, хто ж він такий — цей Мах Pоlyakоv з Noosphere Ventures.

«Американський бізнесмен» із Запоріжжя Максим Поляков (Мах Pоlyakоv) відомий у світі IT.

Він створює собі імідж інноватора і пропагандиста сучасних технологій: читає лекції на міжнародних форумах і організовує конкурси інженерних стартапів. На імідж Полякова працює його зонтичний бренд Noosphere Ventures, під яким зібрано частину активів бізнесмена. Noosphere Ventures Макса Полякова вкладає в стартапи з великим технологічним значенням, але вкрай проблемними доходами. В Україні проходить конкурс інженерних стартапів Vernadsky Challenge. У Дніпрі Поляків організував техно-фестиваль BestRoboFest. Такі починання, як Firefly Aerospace (офіційно куплений Поляковим в 2017 році), також виглядають непогано. Але це все витрати, а не доходи. Навіть Ілон Маск заробив мільярди на PayPal, а не на космосі. Макс Поляків – зовсім не Ілон Маск, і його шлях до мільйонам був і залишається іншим. Ключ до успіху – азартні ігри в Інтернеті і сірі схеми. Іноземні журналісти виявили приховані гемблинговые активи відомого бізнесмена.

У 2000-х роках Україну захлеснула хвиля хайтека, технологічних проривів і розвитку IT-сфери. А паралельно з’явилися способи легкого, хоч і сумнівного заробітку в Інтернеті. У цю сферу з головою поринув Максим Поляков (Мах Pоlyakоv) з Noosphere Ventures. Основний заробіток бізнесменові вже багато років приносять «сірі» компанії онлайн-казино та інтернет-знайомств. Чого варта одна реклама JoyCasino, заполонила Інтернет і стала мемом на всьому пострадянському просторі. Про цієї частини активів Поляків в останні роки воліє умовчувати.

Першим гэмблинговым проектом Полякова, пише Micetimes.asia, став сайт Murka. Казино працює з 2009-го року. Сьогодні важко сказати, звідки у сайту з’явилося таке промовисту назву. Сам Поляків запевняє, що Муркою звали його улюблену кішку. Сьогодні наспівувати пісню «Прибула в Одесу банда з Амура…» йому вже не за статусом.

За дуже короткий термін Murka отримала неабияку популярність. Мах Pоlyakоv був невимовно радий своєму дітищу. Щодня тут залишають свої гроші більше мільйона користувачів інтернету. Напавши на золоту жилу, Поляків відкрив ще ряд подібних сервісів – Renatus, Betcore, Steamwarship, Komar Games і інші. Потужності онлайн-казино довгий час базувалися в українських обласних центрах Запоріжжя і Дніпропетровськ (недавно перейменований в Дніпро).

Мах Pоlyakоv Noosphere Ventures

Ці сайти з імперії Полякова працюють в правовому полі, мають ліцензії і не переслідуються законом у більшості країн. Але цього бізнесменові виявилося замало. Поляків запустив в роботу піратський проект «Вулкан». В оффлайн-казино однойменні автомати користувалися успіхом у азартних гравців. Не менш відомим бренд став і в інтернеті. За даними micetimes.asia, зараз в мережі знаходиться більше ста піратських сайтів «Вулкан». Більшість з них пов’язані. Сайти зроблені «під копірку», не мають ліцензії і використовують піратські копії ігор відомих розробників: Novomatic, NetEnt, Playtech. Пірати не приділяють уваги зворотного зв’язку і надійності виплат. Близько 40% таких сайтів навмисно вводять алгоритми, покликані розорити клієнта онлайн-казино. Пред’явити претензії користувачам все одно буде нікому. Дані власників сайтів заховані за сімома замками в офшорах. В результаті проект «Вулкан» приносить Полякову (Мах Pоlyakоv) найбільші тіньові заробітки.

Партнером Полякова за «Вулканів» став Максим Криппа. Раніше ця людина вже був фігурантом кримінальної справи щодо заборони грального бізнесу в Україні. Тоді йому вдалося уникнути покарання. Криппа вступив у партію «Самопоміч» і безуспішно балотувався у Київраду. Був замішаний у скандалі з продажем місць на виборах. Все це час Криппа координує піратські онлайн-казино Полякова, основні потужності яких, незважаючи на законодавчі заборони, досі перебувають в Україні. До спільних проектів Полякова і Криппы відносяться сайти clubvulkan.com, vulkan24club.com, vulkanstavka.com, gmsdeluxe.com, pharaonbet.com,

maxbetslots.com, slotozal.com, admiral777.com, eldorado24.com, vdeluxe.net, joykasino.net, vulkanstars.com, vulkanvegas-new.net, vulcanpremium.com, vulkan-russia.com, club-vulkan.club, vulkan24club.com, stavka-vulkan-online.com, vulcandelux.site, 31vulkanst.com, vulkanplatinum-777.com, vulkan-russia.com і десятки аналогічних сайтів. Більшість з них націлені на роботу в країнах СНД. Для України тандем Полякова і Криппы придумав сайт «лотереї» champion-lottery.com. Заборону на діяльність в Україні черговий проект Полякова обійшов завдяки договорнякам Криппы в політичних колах.

Мах Pоlyakоv і Noosphere Ventures

Мах Pоlyakоv з Noosphere Ventures

Особливої популярності вдалося досягти гэмблинговым проектів Полякова Joycasino, Casino-X, Renatus. Renatus – компанія з офісом в Одесі, яка вивела на мобільний ринок гэмблинговые програми – зокрема, Slots Journey. «Симулятори» слотів в онлайн-казино – легкий шлях у світ гэмблинга, особливо для дітей. Від симуляторів до справжніх онлайн-казино – рукою подати через систему реклами. Такі проекти вже генерують більшу виручку. Щодня через них проходять мільйони доларів.

Мах Pоlyakоv і його Joy Casino

«Проблеми з доступом до Joycasino? Додай до адреси сайту…» — серед користувачів інтернету в країнах СНД не знайдеться людини, яка не чув цю фразу. Реклама онлайн-казино спливає в найнесподіваніших місцях – на сторонніх сайтах, у поштовому розсиланні спаму, під час перегляду фільмів та серіалів. Фраза стала мемом. Нескладно уявити роздратування людей, які в середині перегляду чергової серії «Ігри престолів» чули «ПРОБЛЕМИ З ДОСТУПОМ В ДЖОЙКАЗИНО?!». І навіть той факт, що серію вони дивилися на піратському сайті, роздратування не зменшував. Це фірмовий стиль Максима Полякова, який повністю повторює рекламну кампанію його дейтинговых сервісів ще на початку 2000-х.

Мах Pоlyakоv

Joycasino та Casino-X – схожі проекти, хоча другий старше першого на рік. Casino-X доступно в Росії з 2014 року. Секрет успіху – агресивний маркетинг і швидка зміна адреси сайту. Мало хто знає, що історія Joycasino та Casino-X починалася з проекту maxcasino.com. Сайт був зареєстрований на одну з офшорних компаній Полякова, Invicta Networks N. V. мабуть, це був один з перших дослідів венчурного бізнесмена. У 2013 році компанія була продана, і настала черга нових проектів. Maxcasino базувався на технології Playtech. Нові проекти вже включали модні на той момент технології. Велика частина оглядів на Joycasino містить схвальні відгуки. Може бути, справа в покупці відгуків. Можливо також, що у гэмблеров свої уявлення про прекрасне, що відрізняються від мільйонів випадкових користувачів. У будь-якому випадку, вони продовжують залишати гроші в казино.

Розслідування іноземних журналістів показує, що сумарно онлайн-казино і дейтинговые сервіси приносять Максиму Полякову мільйони доларів. Загальний дохід від цих напрямів у багато разів перевищує прибуток від всіх інших проектів бізнесмена, разом узятих. Так, у Noosphere Ventures працює 50-70 співробітників. У Murka – до 500. Звичайно, це не найбільший проект Полякова. Найбільшим залишається дейтинг: в Together Networks Limited близько 1000 співробітників. Їх офіси в основному знаходяться в Україні: Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі.

Сьогодні Макс Поляків є громадянином Великобританії і, можливо, США. У першій азартні ігри традиційно можна. Хоча все одно їх намагаються регулювати: наприклад, з 2014 року в Сполученому Королівстві ввели нові правила і податки. Сьогодні кількість ліцензій на азартні ігри онлайн у Великобританії наближається до 1000. Не дивно, що ходять чутки про британське громадянство Полякова. А ось в США азартні ігри в Інтернеті заборонені суворо. Як і в Україні. А адже саме в США Мах Pоlyakоv тримає основні активи. Тому про казино Макс Поляків публічно не розповідає. Замість цього він читає лекції про космічних кораблях і прагне до чергового технологічного прориву. «Х’юстон, у нас проблеми з доступом до ДжойКазино!».