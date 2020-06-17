Глава митниці Ігор Муратов серед білого дня випивав в елітному ресторані Києва в компанії наглядача за потоками Сергія Іванова

Незважаючи на спробу відхреститися від впливу екс-митника Іванова на митницю, Ігор Муратов постійно з ним зустрічається для вирішення актуальних питань реформи митниці. Одну з таких зустрічей вдалося зафіксувати.

Сьогодні, в одному з елітних ресторанів Києва Vino e Cucina, в самий розпал робочого дня, а саме о 14.30 Глава митниці Ігор Муратов провів діловий обід з Сергієм Івановим.

Якою була причина зустрічі, і що на ній обговорювалося — відомо тільки фігурантам зустрічі. Але сам факт їх спілкування в робочий час і в умовах не формальної обстановки нами підтверджено.

За інформацією яку я публікував раніше екс-митник Сергій Іванов є людиною завдяки активним діям якого Муратов власне і з’явився на посту Глави митниці.

За моїми даними, саме з подачі Іванова, його партнер і впливовий у «Слуги Народу» Вадим Слюсарев заніс кандидатуру Муратова в ОП яка і була затверджена.

Іванов і Слюсарев є бізнес-партнерами і мають реальні інтереси на митниці тому могли лобіювати Муратова під свої проекти.

Сьогодні Іванов має сильне. якщо не ключове вплив на кадрові призначення в новій митниці Муратова формуючи свою вертикаль на різних напрямках.

На сьогоднішній день основний кадровий кістяк митниці вже сформований, і єдиними закритими кейсами який актуальний може цікавити Іванова є посада заступника Муратова за контрабанду, а так само ряд ключових посад заступників в регіональних митницях.

Цілком можливо що саме це кадрове питання і обговорювалося на зустрічі Іванова та Муратова.

Як показав досвід минулих митно-контрабандних монополій, управляти схемами з позиції заступника іноді зручніше, ніж з місця начальника.

Тому боротьба за ці тихі, але дуже важливі посади йде серйозна.

Сьогодні на підписі у Міністра фінансів Марченко лежить цілий перелік «кадрового десанту» який штовхає Муратов для своїх кураторів.

Але, після появи інформації про вплив Іванова і Слюсарева на митницю Марченко став обережнішим у кадрових рішеннях і підписувати їх не поспішає. Багато потрібні Іванову і Слюсареве люди «зависли».

Як мені здається кадрове питання — єдиний з тих який міг витягнути Голову митниці в розпал робочого дня на обід зі своїм куратором.