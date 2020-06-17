Юрій Шуліпа: Стерненко судять за те, що він українець

Ситуація, пов’язана з кримінальним переслідуванням одеського активіста Сергія Стерненко, дає переконливі підстави вважати, що його переслідування має яскраво виражений політичний характер.

Активізація цього активного заходу обумовлена насамперед планами президента Росії Володимира Путіна можливого здійснення восени 2020 року віроломного військового вторгнення на вільні території України, зокрема, з боку тимчасово анексованого Росією Криму.

Для забезпечення віроломного військового вторгнення Росії на підконтрольні території України, крім іншого Ст. Путіну необхідно як мінімум наявність двох взаємозалежних факторів: створення видимості втрати внутрішньої керованості української держави та активізація численної ворожої агентури.

У зв’язку з цим варто звернути особливу увагу на пункт 9 Концепції зовнішньої політики Росії (затв. Указом Президента РФ від 30 листопада 2016 р. N 640), в якому закріплено: «Невід’ємною складовою сучасної міжнародної політики стає використання для вирішення зовнішньополітичних завдань інструментів «м’якої сили», насамперед можливостей громадянського суспільства, інформаційно-комунікаційних, гуманітарних та інших методів і технологій, в доповнення до традиційних дипломатичним методам».

Такими інструментами «м’якої сили», в тому числі є правоохоронні органи іноземних держав та використання їх можливостей щодо нейтралізації ворогів (перешкод) через своїх різного роду агентів для досягнення зовнішньополітичних цілей.

На цьому тлі, однією з основних завдань Путіна в Україні, є нейтралізація вогнищ проукраїнського опору на територіях, які як мінімум найближчим часом планується окупувати.

Адже сам по собі характер точкових переслідувань як самого С. Стерненко, так і інших проукраїнських активістів багато в чому схожий з вибірковими переслідуваннями в Росії осіб, здатних об’єднати навколо себе людей і вивести їх на протест. Путін і його адміністрація обкатали в Росії подібні превентивні репресії щодо нейтралізації осіб, які претендують на роль лідерів громадської думки, здатних мобілізувати протестний потенціал. Тепер же здійснюються обкатки подібного роду превентивних репресій на активістів України.

Одеса – це порохова бочка України

Після подій 2 травня 2014 року, в Одесі не було проведено цієї спецоперації з нейтралізації і зачистці путінського підпілля. Частина осіб, які прямо, або опосередковано причетних до спроби окупації Одеської області з боку Росії не тільки не були притягнуті до суворої кримінальної відповідальності, але і досі продовжують займати державні та муніципальні посади, а деякі з них, здатні чинити вплив на регіон.

Чим же небезпечний для місцевих «влади», колаборантів і російських спецслужб Сергій Стерненко? Тим, що в разі чергової спроби повторення в Одесі подій 2 травня 2014 року, він здатний мобілізувати як мінімум кілька тисяч місцевих жителів і купірувати шабаш колаборантів, а разом з ним і плани Путіна щодо планованої окупації одеського регіону.

Ну, ще й тим, що він патріот і небайдужий громадянин до творящемуся сваволі з боку окремих представників влади. Саме в цьому полягає небезпека Сергія Стерненко.

Втім, все це можна легко зрозуміти по градусу висвітлення справи Стерненко в ЗМІ.

З звучать окриків з телеканалів групи Віктора Медведчука (внутрішньої російської пропаганди), «слуги Путіна» і подпевающие їм московські сислибы, відверто наплювавши на існуючу в праві презумпцію невинності, вимагають розправи Сергієм Стерненко. Майже аналогічні вимоги звучать з боку зовнішньої російської пропаганди.

Проукраїнські телеканали оцінюють кримінальне переслідування Сергія Стерненко в основному негативно або нейтрально.

Ці фактори показують, кому і для чого потрібно посадити Сергія Стерненко.

У справі Сергія Стерненко змішалося безліч несумісних факторів.

По-перше, це прикриття нездатності міністра внутрішніх справ, забезпечити розкриття і розслідування злочинів місцевої влади, в тому числі пов’язаних з подіями 2 травня, а також надати захист Стерненко для запобігання подальших нападів на нього.

По-друге, фактично Сергій Стерненко виконав роботу правоохоронних органів України щодо захисту громадян від замовних нападів. Після серії безкарних нападів на інших громадян України і двох спроб замахів на власне життя, в ході вимушеної самооборони С. Стерненко ненавмисно відправив одного з нападників на той світ, у результаті чого, кримінальною справою він розкрив недосконалість законодавства та його правозастосування у сфері самозахисту від злочинних посягань на життя. Виходить в Україні виключно нападники мають право безкарно вбивати своїх жертв, а жертви нападу не можуть захищати себе від нападників пропорційно нападу?

По-третє, заява генерального прокурора України Ірини Венедиктової українській правді про те, що Стерненко буде однозначно вручено підозру, варто розглядати не тільки як факт втручання в процесуальну діяльність посадових осіб, що здійснюють розслідування, але і об’єктивне вменение провини, що саме по собі заборонено під загрозою кримінального покарання. В якості одного з мотивів цих рішень генерального прокурора цілком можна допустити ненависть за етнічною ознакою. Російська Ірина Венидиктова ймовірно, відноситься до тієї частини росіян, які зараховують себе до великоросам, можливо, ментально перебуває в іншій цивілізаційній парадигмі “русского мира”, де українці, це малороси, вважаються нижчим цивілізаційним ланкою, а всяка спроба українців по захисту себе від будь-якого свавілля вважається зухвалістю.

«Бач, який-то там одеський малорос Стерненко грубить владі і мало не самому цареві батюшці Путіну. Як посмів сей окаянний себе захищати в ході «справедливого» відплати? Ату його, ату!».

Таким чином, справжні мотиви суду над Сергієм Стерненко полягають у тому, що він всього лише чесно виконував свій громадянський обов’язок, любить свою Батьківщину Україну, розмовляє державною мовою і не загинув при нападі.

Безумовно, кримінальне переслідування Сергія Стерненко повинно бути припинено за відсутністю в його діях складу злочину. Стерненко повинен бути звільнений з-під домашнього арешту і продовжити свою діяльність на благо служіння своєму багатостраждальному вітчизні.

Цієї осені Сергій Стерненко може зіграти важливу роль у захисті України від чергового нападу путінської віроломної агресії.