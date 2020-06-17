Набув чинності вирок суду про спецконфискации нафти Курченко вартістю 800 млн

Набув чинності ще один вирок суду щодо спеціальної конфіскації нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн злочинної організації українського втікача бізнесмена Сергія Курченка.

Про це стало відомо з повідомлення “Укрінформу” з посиланням на прес-службу Одеської обласної прокуратури.

“При принциповій позиції прокурорів Одеської області Миколаївським апеляційним судом залишено в силі вирок Київського райсуду Одеси щодо трьох членів злочинної організації побіжного бізнесмена і застосована спеціальна конфіскація нафтопродуктів загальною вартістю понад 800 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що нафтопродукти ввозилися на територію України в митних режимах «транзит» та «переробка», а пізніше їх нібито вивозили за кордон. “Насправді ж ці нафтопродукти без сплати мита, податкових платежів і відповідних зборів продавалися підконтрольними злочинної організації фіктивними підприємствами в Україні з орендованих нафтобаз, розташованих у восьми регіонах нашої держави”, – встановлено в ході судових розслідувань.

Як вже повідомляв Укрінформ з посиланням на Одеську облпрокуратури, вступив в законну силу також вирок Київського райсуду Одеси про конфіскацію на користь держави газового терміналу в порту Рені вартістю близько 100 млн грн злочинної організації цього побіжного бізнесмена.

Апеляційною інстанцією залишено в силі вирок суду щодо колишнього керівника і трьох співробітників газового терміналу в порту Рені і застосована спеціальна конфіскація на користь держави майнового комплексу по наливу, зберігання і зливу зрідженого вуглеводневого газу в Ренійському морському торговельному порту, ринкова вартість якого становить близько 100 млн грн.

Побіжний бізнесмен Курченко, за даними Генпрокуратури, був активним учасником злочинної організації, яка завдала державі збитків на суму понад 14 млрд грн. Курченко, зокрема, підозрюють у багатомільйонних заволодінь газом, розкрадання державного майна, створення групи фіктивних компаній.

З лютого 2014 Курченко переховується в Росії.

Печерський райсуд Києва в березні 2018 року задовольнив клопотання ГПУ і дозволив заочне досудове розслідування стосовно бізнесмена Курченко.