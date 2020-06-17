Експерименти над дітьми

Стало відомо про шокуючому експерименті над безпритульними дітьми, який проводився владою Західного Берліна. Протягом 30(!) років вони віддавали малюків на усиновлення педофілам. Жертви наважувалися заговорити після смерті професора педагогіки Хельмута Кентлера – автора проекту.

Він вважав, що педофілів можна «виправити», зробивши з них прийомних батьків. Деякі з них були великими вченими. Більш того, Кетлер був упевнений, що сексуальні контакти між прийомними батьками та усиновленими хлопчиками абсолютно нешкідливі. Автор запевняв, що в результаті практики вийдуть щасливі сім’ї, але вийшли покалічені долі дорослих дітей вулиць. В експерименті брали участь бездомні хлопчики від 13 до 15 років. Професор планував їх «ресоціалізовувати», а також прискорити процес їх дорослішання.

Вони й розповіли про шокуючому експерименті, який ставили над ними протягом 30 років – з 1960-х до початку 2000-х. Виявилося, що влада «спонсорували» педофілів. «Батьки» отримували допомогу по догляду за дітьми. По суті їм платили гроші за втілення їх хворих сексуальних фантазій.

Перші чутки боязко полізли назовні кілька років тому. Жертвам ніхто не хотів вірити. Та й як таке можливо! Дослідники з Університету Хільдесхайма вирішили перевірити і підняли файли. Проводячи інтерв’ю один за одним вони приходили в жах! Виявилося, що в сенаті Берліна практика лікувальної педофілії “приймалася, підтримувалася і захищалася”.

Учасники проекту досі не оговталися від психологічної травми. Нинішня влада Берліна вважають результати дослідження «жахливими і шокуючими». Сенатор у справах молоді та дітей Сандра Шерес має намір пролити світло на історію, яку не можна більше приховувати!