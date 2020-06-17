Росіяни в травні майже вдвічі скоротили покупки нових легковиків

Росіяни в минулому місяці придбали майже 62 тис. нових легкових автомобілів, що виявилося майже вдвічі менше результату аналогічного періоду минулого року (118 тис. одиниць), підрахували експерти «Автостата».

При цьому в січні—травні в Росії було продано 492 тис. нових легкових автомобілів — на 17% менше, ніж роком раніше.

«Падіння авторинку відбувається на тлі пандемії коронавіруса і що послідували за цим обмежувальних заходів у сфері авторитейла, які припали на квітень і травень», — констатують в аналітичному агентстві.

Раніше комітет автовиробників Асоціації європейського бізнесу (АЄБ) оприлюднив свої оцінки, згідно з яким продажі нових легкових і легких комерційних (LCV) автомобілів в Росії впали в травні 2020 року на 51,8% в річному зіставленні (після обвалу на 72,4% у квітні і зростання на 4% у березні) до 63,033 тис. одиниць.

За перші 5 місяців нинішнього року в РФ було реалізовано 478,135 тис. легкових автомобілів і LCV (мінус 25,7% у річному вираженні).

Коментуючи результати, голова комітету автовиробників АЄБ Томас Штэрцель зазначив, що «автосалони Москви, Санкт-Петербурга і більшості регіональних дилерів були закриті протягом усього місяця». «Технічні центри змогли відновити роботу, і, відповідно, потік клієнтів почав потроху зростати. Ми розраховуємо, що в червні на тлі розпочатого ослаблення обмежень на більшій частині території країни ситуація дещо покращиться, що позитивно вплине на стійкість дилерської мережі. Реалізація першого пакету заходів державної підтримки буде сприяти поступовому відновленню ринку в другому півріччі», — вважає експерт.

Додамо, що наприкінці лютого міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service не виключило падіння продажів автомобілів в Росії в нинішньому році на 4% на тлі повільного економічного зростання та відсутність заходів державного стимулювання».

А в кінці квітня експерти консалтингової компанії PwC не виключили, що продажі нових легкових автомобілів в Росії за підсумками поточного року можуть впасти на 30% до попереднього року до 1,142 млн машин. При цьому сценарій без урахування стресових факторів на 2020 рік передбачає зниження продажів лише на 3,7% до 1,57 млн машин.