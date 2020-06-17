Кабмін звільнив керівника Держпраці і провів цілу пачку нових призначень

Кабмін звільнив з посади голови Державної служби України з питань праці Ігоря Дегнеру. На його місце тимчасово виконуючим обов’язки призначений Віталій Сажієнко, який раніше був його заступником.

Ігор Дегнера зовсім недовго працював на керівній посаді в Держпраці. Спершу був призначений виконуючим обов’язки 4 грудня 2019 року, а вже в березні 2020 року переведений на посаду на постійну основу.

Незважаючи на гучні обіцянки в Кабміні Дегнера дуже швидкий покинув свій пост:

«Офіційна робота, безпечні умови праці та біла зарплата мають бути у кожного українця. Тому серед головних завдань Держпраці — детінізація зайнятості та захист працівників. На посаді голови служби Ігор Дегнера посилить роботу із бізнесом з легалізації працівників та підвищення їх захисту, у тому числі, у випадку травмування», — прокоментувала призначення Юлія Свириденко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Раніше Dubinsky.pro повідомляв, що Дегнера має більше 10 років досвіду роботи в Держслужбі з праці, де пройшов шлях від провідного спеціаліста до директора департаменту з праці.

Згідно з його декларації за 2019 рік, він проживає зі своєю сім’єю в квартирі в Києві на 60 м. кв., якою володіє родичка Ніна Дегнера. Їй же з 2018 року належить автомобіль Nissan Altima 2008 року випуску, який використовував чиновник.

Від Держпраці у вигляді зарплати Ігор Дегнера отримав в 2019 році дохід у розмірі 447 тис. гривень. Також у вигляді гонорарів і виплат, подарунка, додатково заробив 4 тис. гривень. Готівкою він має 200 тис. гривень і $1200.

У самій службі кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року він не прийняв жодного корисного рішення, яке б підвищило захист працівників. Не виключається його причетність до корупційних схем. За інформацією ЗМІ, Дегнера перебував під впливом і контролем свого заступника Віталія Сажієнко, який і зайняв його місце.

Також Кабмін утверди сьогодні ряд інших призначень:

Олег Войтович — заступником Державного секретаря;

Костянтин Гура — першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;

Юрій Шафаренко — заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;

Лариса Петасюк — заступником міністра культури;

Валерія Бушкова — заступником міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку і трансформації та цифровізації;

Ігор Корхов — заступником міністра громад і територій з питань європейської інтеграції;

Євген Кузькін — першим заступником голови державного агентства автомобільних доріг України;

Андрій Почтарьов — заступником голови державного агентства автомобільних доріг України;

Ольга Чепелюк — т. в. о. держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.

Були звільнені:

Тетяни Сальникова — з посади заступника міністра соцполітики;

Олег Войтович — з посади держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro