На Дніпропетровщині СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції міської площі

Служба безпеки України викрила керівника компанії-підрядника, причетного до мільйонних розкрадань бюджетних коштів при реконструкції Соборної площі у Павлограді. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За попередньою версією слідства, в кінці 2019 року один із суб’єктів господарювання Нікополя здобув перемогу в тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі Павлограда. Загальна сума запланованих робіт склала понад 17,5 мільйона гривень.

У січні поточного року посадові особи одного з департаментів Дніпропетровської облдержадміністрації розірвали договір з фірмою-переможцем торгів. Оперативники спецслужби встановили, що представники компанії, зокрема, порушили встановлені терміни ремонтних робіт і не завершили їх у повному обсязі. При цьому підрядникам з обласного бюджету було перераховано майже 6 млн гривень.

За попередніми даними попереднього розслідування, сума збитку становить понад 2,5 мільйона гривень.

Зараз в рамках кримінального провадження щодо ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до операції.