Маразм міцнішає, залучаючи паломників

Яке чудове час, що дозволяє сидячи вдома спостерігати за тим як маси людей об’єднуються навколо трагедії і починають колективно сходити з розуму. Зробити з рецидивіста і порно-актора священну жертву – справжнє мистецтво.

У США на місці вбивства (чи загибелі, кому як зручно) Джорджа Флойда почали проводити обряди хрещення/очищення для всіх небайдужих. У Міннеаполісі з’явилася нова точка залучення туристів, але мерія швидше за все не в захваті від цього факту, однак продовжує схвально посміхатися.

«Вчасно підметушився» лідер однієї з християнських організацій під назвою Global Revival Harvest Джошуа Ліндквіст, який дуже скромно говорить про себе наступне:

«Господь закликав Джоша бути таким же, як Ісус і його учень в давнину, і проповідувати на вулицях більше, ніж він проповідує за кафедрою. Але він відкритий для виступів у церквах, служіннях і заходах, якщо відчуває, що Господь веде його»

Це посилання на його сайт, на головній сторінці якого можете почитати про те, що саме і як він проповідує.

Основною цільовою аудиторією білого проповідника є малозабезпечені чорношкірі люди. За його плечима африканський тур і послідовники з усіх континентів, а тепер він в Міннеаполісі. Паства збільшується, а разом з нею і надходження.

Дивно наскільки легко і на перший погляд органічно історія Флойда консолідує навколо себе всякого роду непотріб: від грабіжників і ледарів до посланців господніх, сіють любов, але збирають гроші або кросы.