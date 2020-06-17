Ученые расшифровали загадочный 2000-летний петроглиф

В Мексике археологи расшифровали петроглиф возрастом около двух тысяч лет. Оказалось, что в древности люди с помощью трех методов гравировки сделали точную карту части древней Мезоамерики, передает FaceNews.ua.

Как сообщает Национальный институт антропологии и истории (INAH), находка была обнаружена в начале июня в штате Колима. Загадочные изображения были нанесены на базальте, вырванном тысячелетия назад в результате извержения вулкана Фуэго-де-Колима.

Специалисты выяснили, что изображения являются детальной картой, вырезанной на камнях и для этого использовалось как минимум три метода гравировки.

Так, поселения были отмечены круглыми выемками, линии изображают реки. Анализ показал, что карта достаточно точно отражает даже современный ландшафт.

“Камни-карты” помогали управлять землями. Кроме того, они были способом передачи знаний от одного поколения к другому, так как письменности народ Колима в то время не знал”, – рассказал археолог Платас Руис.

Ученые считают, что петроглиф был создан в период между 200 годом до нашей эры и 200 годом нашей эры.