Не заважайте Путіну потрапити в пастку, яку він викопав сам.

Важливий лонгрид про майбутню голосовалке. Раніше я говорив, що буду ігнорити голосовалку і частіше згадував лише ковидный аспект — нема чого заражати людей. Але зараз поговорю про політичні причини ігнорити голосовалку.

Отже, ось чому я вважаю, що найкращим політичним діянням у цьому випадку буде ігнор. Іноді буває, що супротивник робить помилку. І ти перемагаєш не за рахунок своїх дій, а за рахунок того, що противник крупно облажався. Так було багато разів в історії людства.

В історії з голосовалкой всім нам пощастило в тому сенсі, що Путін сам собі вирив юридичну яму. Він сам вибрав змінювати конституцію через референдум. Він сам вибрав голосувати не окремо за кожну поправку, а скопом. Він сам вибрав мутноголосование замість чіткої процедури.

У результаті до 1 липня Путін міг апелювати до конституції. Після 1 липня у політичному полі будуть присутні дві конституції (і навіть три — про це пізніше).

Перша — колишня, яку кинули, але перед якою є законні зобов’язання і перед якою є почуття провини. Ця конституція тепер завжди буде висіти, нагадуючи про нелегітимність всього, що відбувається.

Друга — нова тимчасова, яку прийняли заради нової житлоплощі і кращого вигляду. Але чи хоч хтось зберігати вірність такої конституції?

І третя — теоретична ідеальна, з якою захочеться прожити все життя, оскільки якщо з’явилася друга, то чому б не з’явитися і третій? Якщо вже почало все йти в рознос — в рознос все і піде.

Путін сам прибирає основу під своєю владою. Так, це підстава не у вигляді силовиків, не у вигляді суден, не у вигляді ЗМІ. Воно не так зримо. Але вона всі ці роки було найголовнішим у його правлінні. Фундаментом, який він і сам недооцінював. І який даремно прибрав.

Так що не будемо заважати Путіну зробити цю помилку. Нехай 1 липня сам йде на дільницю і голосує там на самоті. Це самотність тепер довго буде його супутником. Так буває з усіма, хто не тримає перше дану обіцянку.