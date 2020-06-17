Євген Бамбизов — корумпований екс-податківець знову рветься до корита

Днями Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні першого траншу в розмірі 2,1 млрд доларів. Україна виконала умови МВФ і отримала гроші. Дефолту не буде, а значить, можна розслабитися і «заробляти гроші».

Саме таке рішення було прийнято в Офісі Президента Андрієм Єрмаком — вивести з «лави запасних» Бамбизова і призначити на одну з ключових посад у податковій Олексія Любченка.

Євген Бамбизов — колишній глава Офісу великих платників податків, звільнений від посади у вересні минулого року. 19 листопада 2019 співробітники СБУ затримали Бамбизова за підозрою у сприянні легалізації доходів Сергія Курченко за схемою купівлі українського медіа-холдингу.

Однак Генеральна прокуратура на «прохання» Офісу президента майже відразу відпустила Бамбизова. Справа в тому, що Бамбизов має давнє знайомство з цим головою Офісу президента, а тоді ще радником Зеленського — Андрієм Єрмаком через криміналітет, а саме — Ельбруса Тедеєва, екс-народного депутата від Партії регіонів, вихідця з банди «Савлоха». Як відомо, раніше Єрмак був помічником Тедеєва.

Під час виборів 2019 Бамбизов, перебуваючи в статусі чиновника, виступив одним з основних тіньових «спонсорів» «Слуги народу», прагнучи заздалегідь підтримати переможця. Гроші на підтримку «Слуги» Бамбизов брав з операцій зі схемного податкового кредиту.

Основними користувачами схемного податкового кредиту є платники податків офісу ЗПС, які мінімізують сплату ПДВ. Будучи, Бамбизов запровадив практику «розпакування» порушників замість донарахування до бюджету, а потім взагалі припинив відпрацювання схемного ПДВ, налагодивши потоки «скруток» через пов’язаних компанії. Відповідно до наведеної вище таблиці, тільки за січень-липень 2019 Бамбизов «скрутив» собі 235 млрд грн.

Звільнення від посади голови Офісу ЗПС тільки дозволило Бамбизову розслабитися і оновити свій автопарк. Тепер він пересувається на Mercedes-Benz G-класу 2019 випуску вартістю 300 тис. євро.

Зараз, коли транш МВФ отримано і потреба виконувати вимоги Фонду відпала, Бамбизов готується до повернення на потоки в ДПС. На нього ставлять через особисті зв’язки з Єрмаком та стабільне і ефективне наповнення «тіньової каси» — доля бюджету України президента Володимира Зеленського та його оточення, судячи з останніх кадрових призначень, особливо не цікавить.

Бамбизов вже почав відпрацьовувати надані йому аванси і виявляти вірність для того, щоб повернутися на потоки. Зараз Євген Бамбизов намагається облити брудом екс-міністра фінансів Оксану Маркарову і колишніх керівників митниці та податкової. Одіозний фіскал Бамбизов робить це для того, щоб відвернути увагу від рекордної крадіжки 700 млн грн ПДВ за 18 днів під егідою Олексія Любченка, а також щоб заробити собі статус «борця за справедливість». Хоча паралельно відбувається організація нових майданчиків для поборів у податковій та митниці в кращих традиціях Захарченка-Клименка.