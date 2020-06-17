В Італії зафіксували сплеск нових інфікувань COVID-19

Упродовж останньої доби в Італії зафіксували повернення тенденції зростання щоденної кількості нових випадків хвороби COVID-19, зафіксовано 329 нових випадків хвороби, тоді як вчора цей показник становив 210 випадків.

Про це в середу, 17 червня, повідомляє агенція ANSA.

Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 43 жертви коронавірусу, що означає збільшення порівняно з 34-ма померлими вчора.

Загальна кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії зросла до 34 448 осіб.

Число одужалих та виписаних з лікарень пацієнтів з коронавірусом в Італії збільшилася до 179 455, протягом останньої доби таких пацієнтів було 929.