Зеленський відновить поїздки за кордон восени

В Офісі президента заявили, що глава держави Володимир Зеленський почне здійснювати міжнародні візити з початку осені.

Про це повідомив заступник голови ВП Ігор Жовква в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Такий варіант розглядається тільки в тому разі, якщо дозволить епідеміологічна ситуація.

На сьогоднішній день вже ведуться переговори про робочі візити Зеленського.

“Зараз працюємо з декількома країнами, і думаю, що у вересні – жовтні можуть бути здійснені кілька офіційних візитів”, – зазначив Жовква.

Ще він додав, що цього літа можливі один – два візити президентів інших країн в Україну.

За його словами, 20-23 липня Україну з робочим візитом відвідає президент Швейцарії Симонетта Зоммаруги.

“Це буде державний візит, який на такому рівні відбудеться вперше. Планується, що крім Києва, вона також відвідає кілька регіонів України”, – додав заступник голови ВП.