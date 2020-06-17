У Моз днями представлять прогнози про другу хвилю епідемії коронавіруса

Також будуть представлені різні сценарії розвитку пандемії

Міністерство охорони здоров’я планує днями представити детальний прогноз щодо другої хвилі епідемії коронавіруса. Під час брифінгу також будуть показані різні сценарії розвитку пандемії.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Завтра або післязавтра ми організуємо брифінг, на якому розповімо про коефіцієнт сезонності коронавіруса на території України і очікуємо чи мі другу хвилю, чи не очікуємо, і — коли. Ми покажемо різні сценарії, які дозволять нам прогнозувати більш реалістично», — розповів Ляшко.