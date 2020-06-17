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Саміт Україна-ЄС відбудеться 1 жовтня

18.06.2020

На саміті очікується підписання угоди про спільний авіаційний простір

Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС. Він запланований на 1 жовтня.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, на саміті очікується підписання угоди про спільний авіаційний простір.

«Всім було відомо про проблеми між Великобританією і Іспанією через статусу аеропорту Гібралтар. З виходом Британії з Євросоюзу ця проблема зникла. Зараз йдуть останні технічні переговори. Свою формулювання про статус аеропорту повинна дати Іспанія. І у нас є конкретна мета, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні це угода, нарешті, було підписано», — зазначив Жовква.

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