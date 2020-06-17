Пугающее видео: ученые показали, как распространяется коронавирус при кашле в супермаркете (видео)

Ученые финского Университета Аалто совместно со специалистами Финского метеорологического института и Университета Финляндии создали компьютерную модель распространения коронавируса на территории супермаркета при одном-единственном кашле или чихании.

Как пишет издание The Sun, выяснилось, что облако капель висит в воздухе несколько минут, сохраняя способность заражать людей даже после того, как больной уже ушел.

«Предварительные результаты показывают, что несущие вирус частицы аэрозоля могут оставаться в воздухе дольше, чем изначально думали», — говорится в исследовании. Самые мелкие частицы оседают не сразу, а остаются «плавать» на месте или разносятся по помещению с потоками воздуха.

Ученые предупреждают, что лучше всего вообще избегать общественных мест. «Если вы отправляетесь в такое место — к примеру, в магазин, делайте это как можно реже. И уходите оттуда как можно быстрее», — говорит профессор Вилле Вуоринен.