Письменниця Роулінг виявилася в центрі скандалу з-за слів про “менструюють людей”

Автор творів про Гаррі Поттера британка Джоан Роулінг саркастично поставилася до словосполучення «люди, які менструируют». З-за цього письменниці висунули безліч звинувачень у трансфобії.

«Менструирующие люди». Впевнена, що таких людей позначають окремим словом. Хто-небудь може мені допомогти підібрати його… Жанчыны? Жинсщины? Жэнтсчины?» — написала вона в Twitter.

Незгодні з Роулінг заявила, що вона відмовляється визнавати, що трансгендерна жінка — це жінка, а трансмужчина — чоловік.

Письменниця також зіткнулася з образами й погрозами.

Знаменитості довелося знову роз’яснювати свою позицію, в тому числі заявою, що якщо б вона з’явилася на світло років на 30 пізніше» — в світі соцмереж та існуючих там груп підтримки для транслюдей, то для неї «було б величезною спокусою втекти від жіночності». «Я задавалася питанням — не зважилася б я тоді на корекцію статі сама», — зазначила 54-річна літератор на своєму сайті, розповівши, що її батькові більше хотілося мати сина, ніж донька, і він неодноразово це декларував.

За словами Роулінг, у порядку останнього часу багато мизогинии «з-за реакції на фемінізм і з-за пронизаної порнографією онлайн-культури», адже насильство в сім’ї та сексуальні домагання до жінок нікуди не поділися. За словами письменниці, вона теж стикалася з докучаннями та домашнім насильством і це «шрами, які не зникнуть ніколи».