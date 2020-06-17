У Нацполицию надійшло шість звернень на рахунок вимагань в лікарнях

В Національну поліцію надійшло за останній місяць шість звернень з приводу вимагання грошей у пацієнтів у лікарнях.

Про це пише LB.ua

Всі звернення зафіксовані від Національної служби здоров’я, куди надходили скарги громадян.

У НСЗУ звернулися пацієнти з Києва, Кіровоградської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей.

Всі випадки сталися після 1 квітня, коли вступив у дію другий етап медичної реформи, що передбачає, що всі послуги в рамках Державної програми медичних гарантій повинні надаватися безкоштовно.

Так, НСЗУ отримала кілька звернень від пацієнток Консультативно-діагностичного центру Печерського району міста Києва, які повідомили, що у них вимагали гроші за постановку на облік і ведення вагітності – від трьох до майже чотирьох тисяч гривень “благодійного внеску” .

Аналогічний “благодійний внесок” просили в пологовому будинку Чернігова, про що йдеться в ще одному зверненні.

Також в службу поскаржилися пацієнти ВПП Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради. Вони заявили, що працівники онкоцентру, а також його підрядника – ТОВ Український центр томотерапии – неодноразово вимагали гроші за консультації лікарів та проведення діагностики з приводу новоутворень.

Зафіксована також скарга від пацієнтів ВПП Центральна клінічна лікарня Сумської міської ради. Пацієнт був доставлений до лікарні швидкої ” з діагнозом інфаркт міокарда, йому було необхідно стентування. Співробітники лікарні повідомили йому, що він повинен заплатити за стентування і “набір ургентної діагностики” 10300 грн плюс покрити витрати на ліки.