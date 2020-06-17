З-за даних про зростання запасів і прогнозу на падіння попиту світові ціни на нафту пішли вниз

Ціни на нафту еталонних марок Brent і WTI в середу знижуються. Аналітики ринку пов’язують зниження котирувань з публікацією доповіді міністерства енергетики США, в якому відбився несподіване зростання запасів чорного золота за підсумками минулого тижня.

Так, вартість серпневих ф’ючерсів на марку Brent на лондонській біржі ICE Futures до 19:35 за Києвом у середу склала $40,72 за барель, що на $0,24 (0,59%) нижче ціни, що встановилася до закриття попередньої сесії.

Липневі ф’ючерси на нафту WTI на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу опустилися в ціні на $0,49 (1,28%) — до $37,89 за барель.

Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 12 червня, збільшилися на 1,215 млн барелів, як повідомили в Міненерго країни. Запаси ж бензину знизилися на 1,667 млн барелів, а дистилятів — на 1,358 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга скоротилися на 2,608 млн барелів.

Що стосується запасів, то є й інші показники. Згідно з даними Американського інституту нафти, запаси нафти в сша на тижні, що завершився 12 червня, збільшилися на 3,9 млн барелів. Запаси бензину виросли на 4,3 млн барелів, дистилятів — на 919 тисяч барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга скоротилися на 3,3 млн барелів.

ОПЕК зберігає прогноз зниження світового попиту на нафту до 2020 року на 9,1 млн барелів на добу — до 90,6 млн б/с.

У той же час прогноз поставок нафти з країн, що не входять в ОПЕК, в 2020 році підвищено у порівнянні з попередньою версією на 0,3 млн б/с — до 61,8 млн б/с. Таким чином, очікується, що поставки з ОПЕК в 2020 році знизяться на 3,23 млн б/с в порівнянні з 2019 роком (65,03 млн б/с).

Перегляд заснований на оцінках видобутку нафти за квітень і травень у країнах, що не входять в ОПЕК і беруть участь в угоді за скорочення видобутку ОПЕК+.