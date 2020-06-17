На українсько-румунському кордоні запрацював пункт пропуску «Солотвино»

У середу, 17 червня, на українсько-румунському кордоні з 18:00 відновилася робота пункту пропуску «Солотвино» – «Сігету-Мармацієй».

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«За інформацією прикордонної поліції Румунії, пропуск на територію Румунії буде здійснюватися: громадян, які офіційно працевлаштовані на території Румунії і мають підтверджуючі документи (без проходження обов’язкової обсервації); осіб, які прямують транзитом (протягом 48 годин)», — вказується в повідомленні.

Відзначається, що інші категорії прибувають на територію Румунії зобов’язуються пройти обсервацію.

«Наголошуємо, що в’їзд іноземців в Україну дозволено з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацію. Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачена обсервація або самоізоляція з додатком «Дий вдома», — нагадують у Держприкордонслужбі.