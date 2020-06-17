У НАТО узгодили заходи у відповідь на ядерну загрозу з боку Росії

Міністри оборони країн-членів НАТО у вівторок, 17 червня, погодили пакет заходів у відповідь на нарощування Росією ядерного арсеналу

Засідання відбулося в режимі відеоконференції, повідомляє прес-служба Альянсу.

“Союзники узгодили збалансований пакет політичних та військових заходів, включаючи посилення протиповітряної і протиракетної оборони”, – йдеться в повідомленні.

У той же час генсек НАТО Йенс Столтенберг підкреслив прихильність контролю над озброєннями, зазначивши, що Альянс не буде збільшувати ядерний арсенал за прикладом РФ.

“Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі”, – заявив Столтенберг.

При цьому генсек НАТО зазначив, що Альянс розвиває протиповітряну оборону, військово-морські сили і кібербезпека у відповідь на агресивну поведінку Росії.

“Ми адаптуємося до цього, щоб ми могли підтримувати нашу оборону, що є наріжним каменем нашої безпеки”, – сказав Столтенберг.