Влада Тернопільської області вирішили посилити карантинні обмеження через зростання захворюваності коронавірусом в регіоні.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.

«Керівники торгово-розважальних центрів і ринків повинні забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід), проводити обов’язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів», — зазначено в повідомленні.

Також у Заліщицькому, Збаразькому, Козівському, Лановецькому, Тернопільському, Шумському районах області та Тернополі знову заборонила проведення всіх масових заходів, крім Зовнішнього незалежного оцінювання випускників та заходи, які пов’язані з важливою інфраструктурою.

В заклади громадського харчування знову заборонені святкування і тривалі заходи — перебувати там можна до двох годин зі всіма захисними заходами.

Також будуть закриті всі заклади, які не можуть забезпечити безпеку відвідувачів. Громадський транспорт буде працювати тільки за кількістю сидячих місць і виключно для пасажирів в масках. З 18 червня розпочнеться повсюдна перевірка транспорту, ТЦ, ринків, щоб перевірити дотримання протиепідемічних норм.

У Тернопільській області повернулися до суворого карантину через зростання захворюваності коронавірусом. Відео: Facebook / Тернопільська ОДА