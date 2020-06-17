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Назвали 10 автомобилей, популярных во все времена

18.06.2020

За все годы существования автомобилей только некоторые получили признание во всем мире.

Уже много лет человечество пользуется транспортными средствами. Современное время вообще невозможно представить без машин, которые могут иметь разнообразный дизайн и различные возможности. Последние годы на пике популярности так называется «зеленые» автомобили, которые работают на электричестве.

Следует отметить, что за все годы существования автомобилей только некоторые стали настоящими иконами и получили всемирное признание, пишет automotive.co.ua.

Составлен рейтинг из 10 автомобилей, которые могут похвастаться огромными продажами:

  • Toyota Corolla — более 47 млн штук.
  • Ford F-серии — более 40 млн единиц.
  • Volkswagen Golf — более 35 млн единиц.
  • Volkswagen Beetle — продано более 21,5 млн.
  • ВАЗ 2101 — реализовано более 20 млн.
  • Honda Civic — продано 18 млн.
  • Ford Escort — более 18 млн штук.
  • Опель Корса — более 18 млн штук.
  • Honda Accord — более 17 млн.
  • Ford Fiesta — более 15 млн.
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