Назвали 10 автомобилей, популярных во все времена

За все годы существования автомобилей только некоторые получили признание во всем мире.
Уже много лет человечество пользуется транспортными средствами. Современное время вообще невозможно представить без машин, которые могут иметь разнообразный дизайн и различные возможности. Последние годы на пике популярности так называется «зеленые» автомобили, которые работают на электричестве.
Следует отметить, что за все годы существования автомобилей только некоторые стали настоящими иконами и получили всемирное признание, пишет automotive.co.ua.
Составлен рейтинг из 10 автомобилей, которые могут похвастаться огромными продажами: