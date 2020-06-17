У Петербурзі трансгендерна жінка відсудила майже ₽2 млн у який звільнив її роботодавця

Петербурзький суд залишив у силі рішення про виплату компенсації трансгендерної жінці, яку звільнили після юридичної зміни статі в документах. Про це пише ЛГБТ-група «Вихід». Активісти зазначають, що це перший випадок в Росії, коли трансженщина відкрито відстояла трудові права в суді.

У 2017 році Анастасію Васильєву звільнили з друкарні з посади жінки-видавці після зміни документів. Роботодавець послався на 456 список професій, заборонених для жінок. У нього входить і робота жінки-видавці. Васильєва звернулася до суду з вимогою поновити її на роботі та стягнути з роботодавця компенсацію у розмірі 50 тис. рублів.

Районний суд відмовив Васильєвої в позові, але в грудні 2018 року справу направили на новий розгляд. Проведена експертиза показала, що петербурженка може виконувати роботу жінки-видавці, тому що список заборонених професій пов’язаний тільки з охороною материнства, народженням і турботою про щойно народжену дитину.

У квітні 2019 року суд визнав звільнення Васильєвої незаконним, поновив її на посаді і присудив 10 тис. компенсації за моральну шкоду та 1,85 млн рублів — за вимушений прогул. 16 липня Петербурзький міський суд повністю відмовив друкарні в апеляційній скарзі.

За словами активістів, це перший відомий в Росії випадок, коли трансгендерна жінка змогла відкрито відстояти в суді свої трудові права.