У трьох штатах Америки зафіксували антирекорди за кількістю нових випадків COVID-19

У трьох штатах Америки зафіксували рекордну кількість росту хворих COVID-19.

Як повідомляє CNN, станом на середу, 17 червня, в 21 штаті спостерігається зростання кількості захворювань, а в Техасі, Флориді та Арізоні зафіксували рекордні значення нових випадків.

«Зараз гарячими зонами ми можемо назвати Арізони, Флориди і Техасу – там число нових випадків дуже швидко зростає», – заявила доцент кафедри біології в Массачусетському університеті в Дартмуті Ерін Бромейдж.

Наприклад, в Техасі за день зафіксували понад 2,3 тисячі випадків, в Арізоні – майже 2,4 тисячі, а у Флориді – понад 2,8 тисяч.

Влада заявила, що вся справа в більшій кількості тестів, але медики заперечують таку взаємозв’язок. За їх словами, тоді зростання відрізнявся б від звичайного на кілька відсотків, а не на 50-150, як зараз.