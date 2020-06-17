У Міносвіти розповіли, скільки буде коштувати контрактне навчання у вузах на популярних спеціальностях

Співробітники Міністерства освіти і науки розповіли про вартість контрактного навчання у вищих навчальних закладах і профтехучилищах.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Таким чином, індикативна собівартість в 2020 році варіюється від 6 до 47 тисяч гривень. Крім того, практично у 100 вузах ціна контракту не опускається нижче 20 тисяч гривень.

У міністерстві відзначили, що вартість навчання не може бути нижче 60% від фінансування держави на одного студента, що навчається на бюджеті.

«У 2020 році мінімальна ціна за навчання на контракті не може бути нижче 60% фінансування держави в перерахунку на одного студента-бюджетника. Це торкнеться 38 найпопулярніших спеціальностей і буде поширюватися на студентів, які надійшли в 2020 році, не торкнувшись тих, хто вже навчається», — йдеться в повідомленні.

Зазначалося, що найдорожче навчання у Київському національному університеті культури і мистецтв. Так, вартість контракту для молодшого бакалавра та бакалавра складе 35 591 і 39 546 тисяч гривень відповідно, а магістри повинні будуть заплатити за навчання 47 328 тисяч гривень.