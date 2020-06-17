Порошенко переніс похорон батька через суд

П’ятий президент України Петро Порошенко переніс похорон свого батька, щоб прибути на суд з обрання йому запобіжного заходу.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко. Він уточнив, що похорон перенесено на 19 червня.

«Завтра Петро Порошенко їде до суду, тому похорон батька довелося перенести на п’ятницю, 19 червня», – написав він.

Цеголко уточнив, що панахиду за Олексію Івановичу Порошенко відслужать о 10:00 у Свято-Михайлівському монастирі, а прощання відбудеться в 12:00 на вулиці Інститутській, 7.