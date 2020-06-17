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Кличко повідомив про затримання корупціонера, який вирішував земельні питання

18.06.2020

СБУ і прокуратура Києва за сприяння КМДА викрили й затримали зловмисника, який намагався вирішити за гроші земельні питання.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, затриманий намагався використати особисті зв’язки з чиновниками Київської міської державної адміністрації та депутатами Київради.

«Я дякую Служби безпеки та прокуратури міста Києва за ефективну співпрацю з Управлінням з питань запобігання корупції КМДА», – написав мер столиці.

Він уточнив, що мова йде про працівників управління забезпечення діяльності постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

«Хочу ще раз підкреслити: нульова толерантність до корупції! Відповідальність за законом всіх, хто помилився і погнався за нечесними грішми. Вичистимо всіх», – додав Кличко.

 

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