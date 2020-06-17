У гуртожитку Київського політехнічного інституту №10 з ножем напали на дівчину.

Як пише «Київ оперативний» у Facebook, інцидент стався в середу, 17 червня.

«Молодий чоловік зайшов у гуртожиток КПІ №10 і увірвався до дівчини в кімнату. Там він приставив до її горла ніж. Кажуть, що хотів її зґвалтувати», – сказано в повідомленні.

Очевидці встигли викликати позицію, яка оперативно прибула на місце НП і затримала хлопця. Подробиці з’ясовуються.

Хотів зґвалтувати: в гуртожитку КПІ з ножем напали на дівчину